Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, el ele görüntülenmiş, aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Evlilik kararı alan çiftin aşkının perde arkası ise herkesi şaşkına uğratmıştı.

Öyle ki, Doruk Doğrusöz, 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ikili, sürpriz bir şekilde ayrıldı. Bu ayrılık cinsiyet değiştirme yolculuğunda en büyük destekçisi olan Büşra Eyen’e de sürpriz oldu. Çünkü Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel’in birlikte olduğunu, el ele görüntülendiğini haberlerden öğrendi.

“Selam canım ben Doruk’a aşık oldum”

Çıkan haberler sonrası Büşra Eyen, Posta’dan Gizem Yetil’e şöyle konuşmuştu, “Biz daha önceden tanışıyorduk. İlişkimizin en büyük destekçilerindendi. Sevda Demirel bana mesaj attı. ‘Büşra selam canım ben Doruk'a aşık oldum. Kusura bakma sana da söylemek istedim" şeklinde… Ben de ‘Mutluluklar, kafanıza göre takılın’ dedim.”

Sevda Demirel’den açıklama

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’ya konuştu. Sevda Demirel, Soylu’nun, “Tepki almaktan korkmuyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi.

“Ne münasebet’ Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, keza Bülent Hanım (Bülent Ersoy) 3 kez ve sende Sisiciğim 2 kez resmiyette gerekli prosedürleri tamamlamış ve kanuni olarak buna hak kazanmış ve daha niceleri on binler izdivaç yapma hakkına sahip bir ülke Türkiyem. Ve Avrupa’dan bu konularda çok daha musammalı ve kucaklayıcıdır bizim toprağımızın vatandaşları. Eğer gerçekten sevdiğine inanır dejenere hareketlerde bulunulmazsanız halkımız yüreğinle arka çıkar.

“Evlilik kararımıza bazı kişilerin şoke olmalarına şaşırdık”

Ben de Doruk da insanlara cinsel obje gibi bakarak birlikte olacak şahsiyetler değiliz. Biz öncelikle iki iyi dost, ev ve hayat ve de en önemlisi hayat arkadaşıyız. Bizi bu saatten sonra eğlenceli aşklar değil evlenilecek yaşlanılacak nefesler gerek. Beden ruhun askısıdır. Biz de bu askıyı yaşam gardırobumuzun en müstesna dolabında muhafaza etmeye ant içtik. Aynı Mevlana ile Şems gibi . Zaman her şeyin ilacıdır. Evlilik kararımıza bazı kişilerin şok olmalarına şaşırdık. Aşk bedende değil ruhun fonksiyonel halidir.

Doruk Doğrusöz: . O benim Şems'im ben de onun Mevlânası

Doruk Doğrusöz de Sevda Demirel’le olan birliktelikleri için, “Benim Sevda’ya sevdalanma sebebim insan, hayvan, çiçek ayırt etmeksizin düşmanını bile seven farklı bir yapısı olan biri. O benim Şems'im ben de onun Mevlânası. Aşk'ın en güzeli beklentisiz olanıdır. Biz magna gibi bir düşsel bağımız var. Aşk dediğin şey seksten ibaret değildir. Öyle olsa genelev tapınak olurdu” dedi.

Sevda Demirel’in annesi haberleri okuyunca bayıldı

Sevda Demirel’in annesi ise haberleri okuyunca bayıldığını belirterek şunları söyledi, "Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim."

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