Magazin Sevda Erginci'nin ihanet acısı

Sevda Erginci'nin ihanet acısı

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Sevda Erginci'nin ihanet acısı

27 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, bir süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşıyordu. Kunt'un, Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa oldu ve çift birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Sevda Erginci evlilik hazırlığı yaptığı 3 yıllık sevgilisi ve meslektaşı Yılmaz Kunt’un kendisine ihanet ettiğini öğrenince şok olmuştu. Yılmaz Kunt’un Seray Öztürk’e attığı mesajların ortaya çıkması üzerine ilişkisine nokta koymuştu. Morali çok bozuk olan Sevda Erginci, Tiffany Watt Smith imzalı ‘Duygular Sözlüğü’ kitabından şu satırları Instagram hesabında paylaştı: “Abhiman; Sevdiğimiz biri bizi kırdığı zaman yaşadığımız acı. Söze dökülmemiş aşk ve saygı anlaşmalarını bozmanın çok ciddi bir ihanet olduğunu anlamak demek.”

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