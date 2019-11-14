Severek tükettiğimiz baharatlar işlenmeden önce nasıl görünüyor?

Safran

Yunanca'da bu baharatın adı “iplik” veya “lif” anlamına gelir. En değerli kısmı kırmızı gövdesidir. Çiçek tomurcuklarının hızla toplanması gerekir, çünkü çiçek hızlı bir şekilde ölür ve bu yüzden safran enfes ve oldukça pahalı bir baharat olarak bilinir.





Küçük Hindistan Cevizi

Küçük bir hindistan cevizi ağacı bile oldukça uzun bir boydadır (yaklaşık 10-12 metre). En önemli kısmı ise şeftali gibi görünen büyük meyveleridir. Tamamen olgunlaştıklarında yarısı patlar, böylece kemik kısmı ortaya çıkar. Kemikler toplanır, kurutulur ve ufalanır.













Hardal

Hardalın neden sarı bir renge sahip olduğunu merak ettiyseniz, güzel sarı çiçekler yüzünden. Bu sarı renkli çiçekler tarlalarda yetişir ve Eylül ayı sonundan Ekim ayı başına kadar açar. Daha sonra tohumları toplanır ve kurutulur. Daha çok yemek pişirme ve tıp alanında kullanılırlar.









Kapari

Kapari uzun sapları olan küçük çalılar üzerinde yetişen çiçek tomurcuklarıdır. Çiçeklenme döneminde, bitki etrafına güzel pembe veya beyaz çiçeklerini göstererek açılır. Kapari asla çiğ olarak tüketilmez, genellikle sirke ve tuzla konserve edilir.

Zerdeçal

Zerdeçal sadece dünyaca ünlü bir baharat değil, aynı zamanda çiçekli güzel bir bitkidir. Zerdeçalın ana dünya tedarikçisi ise Hindistan’dır.

Ek olarak, bu baharat aslında bir köktür. Kök yerden temizlenir ve bir dakika kaynar suya batırılır. Bu eylem, turuncu bir leke salmaya başlayan kök hücrelerini aktive eder. Bundan sonra ise kök kurutulur ve bir toz halinde öğütülür.

Vanilya

Vanilya çok yıllık sarmaşıklarda yetişir ve aslında Orta Amerika'dan gelir. Antik çağlardan beri, Meksika'nın yerli halkı (Totonaki ve Aztekler) vanilya baklalarını topladılar ve onları şu anda kakao olarak adlandırdığımız çikolata ağacındaki içeceklere eklediler. Şimdi ise vanilya genellikle kurutularak toz haline getiriliyor.





Karanfil

Karanfiller tropik bir karanfil ağacından kurutulmuş aromatik çiçek tomurcuklarıdır ve baharat açmak için sadece açılmamış tomurcuklar kullanılır. Ağaç yılda iki kez çiçek açar, ancak bol miktarda ürün verir, bu yüzden bu baharatın fiyatı düşüktür.





Biberiye

Biberiye, Akdeniz bölgesine özgüdür ve “denizde çiy” anlamına gelir. Yaprak dökmeyen odunsu, çok yıllık çalılıklarda, iğne yapraklı bitkilerde ve kozalaklarda iğneye benzer şekilde büyür. Baharat, kurutulmuş ve öğütülmüş olması gereken bir çalıdan elde edilen genç tomurcuklardan yapılır.





Adaçayı

Adaçayı, açık yerlerde, yamaçlarda ve 30-40 santimetre yüksekliğindeki çalılardaki dere ve nehir kıyılarında yetişir. Baharat olarak kullandığımız yaprakları mor ve mavi çiçeklere aittir. Kurumuş adaçayı aktif olarak sadece yemeklerde değil, aynı şekilde tıp alanında da kullanır.

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