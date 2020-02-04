Sevgililer Günü için 10 manikür önerisi

İster hayatınızın aşkıyla ister aile veya arkadaşlarınızla paylaşın, Sevgililer Günü, sevmek ve sevilmekle alakalıdır. Sevgililer Günü ruhuna bürünmeye tırnaklarından başlamaya ne dersin? Kalplerin ve konfetilerin tırnaklarına girmesine hazır ol. Sevgiyi hissettirecek en iyi 10 Sevgililer Günü manikürünü haberimizde.

1-Konfetiler

Parlak beyaz bir tabana sürülen mor, kırmızı ve pembelerin karışımı gerçekten eğlenceli ve güzel bir tırnak görünümü sağlar.

2-Kalp ritmi





Kalp atışları olmadan kalp hiçbir işe yaramaz değil mi? O halde Sevgililer Günü'nde kalp ritmi desenlerini tırnaklarına taşımaman için hiçbir neden yok.

3-Aşk notları









'Öp beni, ara beni, sonsuza dek...' Tırnaklarına ekleyeceğin küçük aşk notları ile eğlenceli anlar yaşayabilirsin. Sevgilin buna çok şaşıracak.

4-Çiçekler









Sevgililer Günü sadece kalplerle ilgili değil. Bu durumu değiştirmek için tırnaklarını güzel çiçek çıkartmaları ile süsleyebilirsin.

5-Ultra kalp görünümü

Bu kalp şekilleri çok eğlenceli ve gerçekten üstün bir görünüm için yansıtma ayrıntılar farklı bir hava katıyor.

6-Aşk oyunu





Aşk bazen bir oyun olabilir, ama sonunda buna değer.

7-İlk aşkı yemekler olanlara

Yukarıda resmedilenler gibi eğlenceli bir yemek sanatıyla en sevdiğiniz yiyeceklere olan bağlılığınızı tırnaklarınızda gösterebilirsin.

8-Öp beni!

Tırnaklarına takacağın dudak etiketleri ile iddialı bir Sevgililer Günü görünümüne kavuşabilirsin.

9-Kırmızının gücü





Kırmızının gücünü asla yabana atmamalısın. Tırnaklarını parlatmak için üzerine biraz parıltılar ekleyebilirsin.

10-Neon renkler





Gerçekten öne çıkmak istiyorsan, mor bir ucu olan parlak neon pembesi ile dışarı çık Herkes sana bakacak.