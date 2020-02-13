Sevgililer Günü’ne özel makyaj

Sevgililer Günü kutlamalarına katılacaksanız en doğal halinizi giyinin ve sevginizi özgürce yaşayın. O güne özel yüzünüzde vurgulayacağınız birkaç detayla hem doğal görünebilir hem de göz alıcı olabilirsiniz. essence kırmızı ruju, gözleri vurgulayacak hacimli maskarası ve tırnakları parlatan kırmızı ojesiyle Sevgililer Günü makyajını pratik, çarpıcı ve kesinlikle göz alıcı bir görünüme dönüştürüyor.

Odak gözlere ve dudaklara

Sürüldüğünde dudaklarda kadife gibi bir etki bırakan, essence velvet matte ruj, yoğun kırmızı tonuyla gülümsemenizi daha da güzelleştirecek. Ayrıca dudaklarınızı gün boyu nemli tutarak kurumasını da engeller. Etkili görünmenin ve bakışlarınızla büyülemenin yolu kuşkusuz gözlerden geçiyor. Bu özel günde bakışlarınızın etkisini daha da artırmak istiyorsanız, essence i love extreme maskaranın daha fazla hacim veren crazy volume maskarası kremsi yapısı ve ekstra geniş fırçası ile kirpiklerinize sansasyonel bir hacim sağlayacak ve tüm odağı gözlerinize çekecek.

Tırnaklar da ışıldasın

Bu özel günde farklılık yaratmak istiyorsanız, tırnaklarınızı da renklendirmelisiniz. essence Shine Last&Go kırmızı jel oje içerdiği pigmentler sayesinde tırnaklarınızı tamamen örterek, uzun süre kalır. Jel formu sayesinde ise uzun süre parlak görünümü devam eder.

İlgili Haberler Sevgililer Günü makyajını seç



