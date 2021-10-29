Kadın olsun erkek olsun fark etmez, kişi bazen sevgilisinin doğum gününe kendininkinden daha çok sevinir. Çünkü hayatına anlam katan kişi o gün dünyaya gelmiştir. Kimileri büyük sürprizler hazırlar, kimileri ise en değerli hediye ile sevgilisinin doğum günü kutlar. Sevgiliye yazılan doğum günü mesajları ise her türlü sürprizin tamamlayıcı noktası olur. En güzel günlerinizi daha anlamlı kılacak uzun, kısa, anlamlı kadın ve erkek sevgili için en güzel doğum günü mesajları ve sözlerini bir araya getirdik…

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Gözlerimin en parıltılı ışığısın, gülümsemelerimi süsleyen kadınsın, kalbimin atmasının en güzel nedenisin. İyi ki doğdun ve iyi ki benim hayatımın en kaynağısın. Mutlu güzel yıllarımızın olması dileğiyle bir tanem.

Yaşanacak güzellikler gözlerindeki ışık gibi umut verici, umutların kalbin gibi temiz olsun. Umutların seni huzurla doldursun, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, iyi ki yanımdasın...

Cennetten kalbime düşen cemresin sen. Mutluluğun nedeni, hayatımın gün ışığısın. Sensiz dünyam karanlıkların içinde çaresiz. İyi ki hayatımdasın ve iyi ki dünyaya gelip beni buldun. Hep birlikte mutlu eşsiz günler yaşamak dileğiyle sevgilim.

Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yaşlarını birlikte geçirmemiz dileğiyle doğum günün kutlu olsun sevgilim.

Sensizlik susuz yaşamak kadar imkansız. Sensizlik tedavisi olmayan ölümcül hastalıklar gibi. Yaşamıma anlam katan en değerli varlığımsın. İyi ki doğdun.

Gülmek gülenin, yıldızlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. Tüm kötülükler senden uzak, doğum günün kutlu olsun sevgilim.

Geri kalan ömrümde yalnızca sen olsan yeter bana, tek bir gülüşün tüm sıkıntıları unutturmaya yeter. Yeni yaşının ilk günü kutlu olsun bir tanem, iyi ki doğmuşsun, nice mutlu güzel yıllarımıza.

Elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine şimdiye kadar kimsenin başaramadığı o sıcaklığı koymayı başardığın için, hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun.

Seninle birlikte yaşamak boş bir defteri en güzel şiirler ile doldurmak gibi her görüldüğü zaman mutlu gülümsemenin nedenisin. İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum.

Hayatının geri kalanında tüm kötülükler senden uzak olsun. Üzüntüler sana yasak mutluluklar yanında olsun. Doğum günün kutlu olsun.

Hayatın tahminimden daha güzel olabileceğini gösteren kadın. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki doğdun!

Tüm mevsimleri tek güne, tüm yılları tek mevsime sığdırmaya razıyım. Ömrünün en güzel yıllarını benimle geçirmen dileğiyle iyi ki doğmuşsun sevgilim.

Seni ne kadar çok sevdiğimi merak etme çünkü sana bunu kelimelerle açıklayamam. Yalnızca şunu bil, sen hayatımdaki en değerli varlıksın ve her gün o tatlı gülüşünü görmek için her şeyi yaparım. Beraber geçireceğimiz nice güzel doğum günü kutlamalarına...

Dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellik varsa o da sensin. Kalbinden geçen ne varsa yeni yaşında seninle gelsin. İyi ki benimlesin Sevgilim. Doğum günün kutlu olsun.

UZUN, KISA, ANLAMLI KADIN VE ERKEK SEVGİLİ İÇİN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Aşkım iyi ki karşıma çıktın seni iyi ki tanıdım seni karşıma çıkaran Rabbime binlerce kez şükürler olsun seni seviyorum canıma can katanım iyi ki doğdun iyi ki varsın doğum günün kutlu olsun hayatımı güzelleştiren adamım.

İyiye, güzele dair ne varsa o da kalbindedir. Hayatinin bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın ve iyi ki doğdun sevgilim!

Aşkım iyi ki doğdun iyi ki varsın ve benimsin doğum günün kutlu olsun. Daha nice Mutlu senelere birlikte hayatım. Seni çok seviyorum.

Sadece bugün değil, seninle geçen her gün çok değerli. Hayatımın parçası olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğdun!

Aşkımmm sana bişey diycemmm! Seni Seviyorum. Doğum günün kutlu olsun canımın içi. Birlikte nice güzel yaşlanmaya.

Bugün gökyüzü daha berrak, denizler daha sakin, güneş bir başka neşeli...Bugün senin günün. Ömrüme ömür diye kattığım aşkım doğum günün kutlu olsun.

Bazı duyguları yazamazsın. Anlatamazsın. Çünkü tefsiri ancak his ile mümkündür. Bu yüzden sadece yaşarsın. Doğum günün kutlu olsun.

Ben hayata ne verdim bilmiyorum hayat senin gibi birini karşıma çıkardı doğum günün kutlu olsun.

Benim için çok özelsin bir tanem… Aşkımızın, mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle…Doğum günün kutlu olsun…İyi ki varsın…Seni çok seviyorum canım eşim…

Bugün senin doğum günün iyi ki doğmuşsun aşkımmmm… Keşke kuru bir mesajla değil de yanı başında gözlerinin içine bakarak kutlayabilseydim. Sanki hiç bırakmayacakmış gibi Kocaman sarılabilseydim sana … Bensiz son doğum günün olacak hazır mısın buna?

Bugün senin doğum günün ve ben senden uzaktayım. Uzaklık çok önemli olmasa gerek, öyle değil mi sevgilim? Bak yıldızlar ne kadar uzak görünüyor bize, aslında ne kadar yakınlar… Çünkü ikimiz de aynı gökyüzünde aynı yıldızlara bakıyoruz. Doğum günün yıldızlar kadar parlak olsun sevgilim. İyi ki Doğmuşsun İyi ki Tanımışım Seni Sevdiğim Nice Mutlu Yıllara…

Bugün senin doğum günün. İyi ki doğmuşsun aşkım benim. Keşke kuru bir mesajla değil de yanı başında gözlerinin içine bakıp kutlayabilseydim. Kocaman, sanki hiç bırakmayacakmış gibi sarılabilseydim sana… Ömrüme ömür katanım, Seni Seviyorum…

Bana dünyanın en güzel hediyesini veren aşkım doğum günün kutlu olsun.

Beraber huzurla sağlıkla geçireceğiniz güzel günlere…

Bir eşi olmalı insanın, bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin kabardığı… Seni seviyorum canım. Doğum günün kutlu olsun.

Bir umut vardır hiç tükenmeyecek, bir hasret vardır çekilmeyecek, bir de ölüm vardır, bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek. Doğum Günün Kutlu Olsun…

Biriciğim, hatunum, sevgilim, aşkım doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki senle karşılaşmışız iyi ki seni sevmişim. SENİ ÇOK SEVİYORUM

Birlikte nice mutlu eğlenceli yıllara. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. SENI ÇOK SEVİYORUUUMMM…

Birlikte yaşlanıp aynı nefeste ölelim sevgilim. Birlikte nice yıllarımız olsun doğum günüm kutlu olsun seni seviyorum

Bitanecik sevgilim, Ceylan bakışlı yarim ; doğum günün kutlu olsun umarım hoşuna gider. En kısa sürede yanında olmak dileğiyle Seni çoook seviyorum iyi ki hayatımdasın…

Bu dünyayı tamamen önüne de sersem beni mutlu ettiğinin karşılığını veremem sen benim geleceğimsin seni çok seviyorum doğum günün kutlu olsun bir tanem.