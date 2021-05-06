Sevilen diziden şok final kararı!

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın olduğu Masumiyet dizisi reytinglerde geri kalınca final yapma kararı aldı.

Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti.

Ancak çıkan sonuç beklentiyi karşılamadı. Bu nedenle Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.

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