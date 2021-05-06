Magazin Sevilen diziden şok final kararı!

Sevilen diziden şok final kararı!

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Sevilen diziden şok final kararı!

FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masumiyet dizisi ile ilgili alınan karar şok etkisi yarattı. İstenilen reytinglere bir türlü ulaşamayan dizi için final kararı alındı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın olduğu Masumiyet dizisi reytinglerde geri kalınca final yapma kararı aldı.

Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti.

Ancak çıkan sonuç beklentiyi karşılamadı. Bu nedenle Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.

TV100

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