Sevilen türkücü corona virüse yenik düştü

Bir süre önce corona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan 44 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Taner Olgun corona virüse yenik düştü. Taner Olgun'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Taner Olgun 18 Ağustos 1976 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Arap Köyü’nde dünyaya geldi. 1994 yılında ilk kaseti olan ‘Gelin Eyledim’i piyasaya süren Taner Olgun, seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. Ağustos ayında ''Gel Gel'' adlı türküsünü piyasaya sürdü. ''Sen Olsan Ağlaman mı , Yar Ağladı Ben Ağladım, Hasret Çektiren Utansın, Olma Sakın, Gidelim mi Kara Gözlüm Ne Dersin?, Gel de Gör Beni'' gibi türküleri seslendirdi.