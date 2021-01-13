Sevim Alan doğru kaş tasarımı ile ilgili bilgi verdi
Doğru kaş tasarımı konusunda yaptığı başarılı çalışmalarıyla bilinen Sevim Alan kaşlarınızın daha doğal ve yapaylıktan olabildiğince uzak görünmesine olanak sağlıyor. Ödüllü iç mimar Sevim Alan bu konuda ilk akla gelen isimlerden biri olarak biliniyor.
13 Ocak 2021, Çarşamba 20:33 Son Güncelleme:
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Doğru bir kaş tasarımı yapıldığında kaş hattınıza, göz çevrenizde ve suratınızda en çok beğendiğiniz özellikler daha fazla ön plana çıkar. Bu da güzelliğinize güzellik katar. Kaş tasarımcısı Sevim Alan yaptığı uygulamalar ile kadınların bambaşka bir yüz ifadesine kavuşmasını sağlıyor.
Bu uygulamalar nasıl yapılıyor?
Kalıcı makyaj ve güzellik alanında büyük başarılara imza atan tasarımcı, patentini aldığı ''Ozon Protokolü'' ile Türkiye'de tek olma özelliğine sahip. Peki, bu uygulamalar nasıl yapılıyor?
Bu işlem için ilk önce özel ölçüm aletleriyle kaşlarınız simetrik bir şekilde çizilir ve yeni kaşınızın şekli belirlenir. Tüm uygulamalar çok iğneli bir kalem ve organik boya kullanılarak yapılır. Bu işlem genellikle ağrısız bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşlemler kaşınızın yapısına göre 1 saat kadar sürmektedir.
Kaş tasarımlarında en iyi sonuçları almak için alanında uzman kişilere başvurmak büyük önem taşır. Sevim Alan yaptığı uygulamalar ile kadınlarda daha doğal bir görünüm sağlayarak istenilen özellikleri ön plana çıkarıyor.