Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgının başladığı Çin'den sevindiren haber geldi. Çin medyasının son dakika olarak duyurduğu haberde Çin'de 3 farklı aşı için yapılan klinik çalışmalarında ilki aşamanın mart ayının sonunda bittiği; ikinci aşamanın ise 12 Nisan başladığı ifade edildi. Öte yandan, corona virüs aşılarına ilişkin klinik denemelerde ikinci aşamaya geçen ilk aşıların bunlar olduğu belirtildi. Çin medyasının haberine göre 13 Nisan’da ikinci aşamasına geçilen klinik denemelerde ilk aşı yapılan kişinin, 84 yaşında Xiong Zhengxing adlı bir erkek olduğu belirtildi.

Hastalığın risk grubundaki 60 yaş üstü kişileri daha çok etkilemesi nedeniyle ikinci klinik testinin 60 yaş üzeri kişilerde deneneceği ifade edildi.

Aşı ne içeriyor?

Daha önce yapılan araştırmalarda, corona virüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Çin medyası, aşının içerisinde yer alan virüsün modifiye edilmiş genomları sayesinde hastanın bu virüse bağışıklık kazanmasının sağlandığını ve tekrar virüse maruz kalma durumunda, bağışıklık sisteminin virüsü engellediğini duyurdu.

İkinci aşama 500 kişi olacak

Habere göre, ilk klinik denemelere 108 kişi katıldı ve denemeler 27 Mart’ta sona erdi. Sağlık kontrolüne alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan, klinik denemelerin ikinci aşamasında 500 kişinin yer alacağı bildirilirken, bunların 273’üne 13 Nisan’da aşı yapıldığı kaydedildi.









DHA





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