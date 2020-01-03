Şevket Çoruh, baba oluyor

Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından takipçileriyle hayatının en güzel haberini paylaştı.

Eşi 8 aylık hamile

2018 yılında 4 yıldır birlikte olduğu Özge Turna ile nikah masasına oturan Çoruh, ikinci kez baba oluyor. 2020'ye girerken müjdeli haberi veren Çoruh, 8 aylık hamile olan eşinin karnını tutarak verdiği pozu paylaşarak, "Gel Turna'm şen bağım. 2020 Turna karşılaması..." notunu düştü.

Kemal Sunal'a benzetilmişti

Şevket Çoruh, geçen günlerde paylaştığı eski bir fotoğrafıyla Kemal Sunal'a benzetilmişti. Başında bir aşçı şapkası varken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “Old Master Chef hıhıhıhıhıı” notunu düşmüştü.