Şevval Şahin her gün 7 dakikasını bakın neye ayırıyor

Kendine yeni uğraşlar bulan kraliçe ‘Pranayama’ adlı bir nefes egzersiz uygulaması keşfettiğini açıkladı.

Her gün 7 dakikasını buna ayıracağını belirten Şevval Şahin ilk nefes alma deneyimini de Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

Şevval Şahin kimdir?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.

Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde okuyor.







