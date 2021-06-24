İddialara göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yerken ayrıldığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral mekana geldi. Çıkan tartışma sonrası Aral, Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize attı.

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 2 yıl birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını açıklamıştı.





Bugün ortaya atılan iddia ise magazin dünyasına bomba gibi düştü. İddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yiyordu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ile yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'nın bulunduğu mekana geldi.

İddialara göre yaşanan tartışma sonrası Aral, Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize attı. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntüler iddiayı güçlendirdi.



