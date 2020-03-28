2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin güzellik rutinini Instagram’da yayınladığı videolarla paylaştı ve sırrını açıkladı. Kömür maskesini çok sevdiğini söyleyip cildini sıkılaştırması için yüzüne uyguladı. Dudaklarındaki ölü deriyi de cilt yağı sürdüğü bir diş fırçası ile temizledi. Şevval Şahin “Bunu yıllardır yapıyorum. Dudaklarımı pürüzsüzleştiriyor ve dolgunlaştırıyor” dedi. Ardından maskeyi çıkarıp yüzünü kozmetik ürünlerle temizledi.