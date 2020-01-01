Yasak Elma dizininin "Entrikelar kraliçesi" Ender karakterine hayat veren Şemmal Sam yine Instagram'ı yaktı. Siyah seksi elbisesiyle 2020'nin ilk paylaşımın yapan Sam fotoğrafına "Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019’du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler" notunu düştü.

Takipçilerinde tam not alan Şevval Sam'a gelen bazı mesajlar şöyle:

- Çok seksi elbise be

- Selam. Maşallah yakıyorsun ortalığı Şevval hanım.

- Gülüşüne bakmaya doyamıyorum.

- Ender, dizide de giy bu kıyafeti, gözümüzün pası silinsin, yer yerinden oynasın, olur mu?

- Kadın değil, tıpkı prenses nazar değmesin.

- Çok şık ve seksi.

Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım

11 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sarp Maden ile sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaşan Şevval Sam şaşırttı.

Şimdiye kadar Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozmuş ve 11 yılın ardından Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı.