Magazin Sex and the City dizisi oyuncusu Willie Garson hayatını kaybetti

Sex and the City dizisi oyuncusu Willie Garson hayatını kaybetti

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Sex and the City dizisi oyuncusu Willie Garson hayatını kaybetti

Altı sezon boyunca devam eden Sex and the City dizisinde canlandırdığı Stanford Blatch karakteriyle tanınan oyuncu Garson, birçok yapımda yer almıştı. Garson'ın ölüm sebebi ise açıklanmadı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 10:57 Son Güncelleme:
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Oyuncunun ölümünü oğlu duyurdu. HBO'nun ünlü dizisi Sex and the City'de Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin yakın arkadaşı rolünü oynayan Garson, son olarak devam dizisi olan And Just Like That için aynı karakteri canlandırmak üzere çalışıyordu.

White Collar (Beyaz Yaka) isimli dizide de Mozzie karakterini canlandıran Garson, 1980'ler ve 1990'lar boyunca Cheers, Family Ties and LA Law, The X-Files ve Friends gibi dizilerde de yer aldı.

1964'te New Jersey'de doğan William Garson Paszamant, üniversitede sinema okudu ve Yale Drama Okulu'nda güzel sanatlar yüksek lisansını bitirdi.

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