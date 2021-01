Sex and the City’deki dostluk balonu patladı

ABD New York’ta dört kadının hikayesini konu alan ‘Sex and the City’ (SATC) dizisi, 1998-2004 arasında gösterilmiş, en ikonik dizilerden olmuştu. Başrollerde Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54), Kristin Davis (55) ve Kim Cattrall (64) vardı. Dizi, HBO’nun dijital platformu için yeniden çekiliyor. Ancak Cattrall yok. Önceki gün gözlerinin Cattrall’ın aradığını söyleyen bir hayranına Parker “Biz de onu özlüyoruz” yazmıştı.

Restleşme başladı

Ancak Cattrall, bunun üzerine “İyi ki Kim kendini seçti. Diziye katılmadı” yazan bir paylaşımı beğendi. Parker’ın tavrı aynı gün içinde değişti. Bu kez Parker, bir takipçisine “Kim’e düşman değilim. Ama bu senaryonun bir parçası değildi” yazarak yanıt verdi. Dizide ‘kanka’ olan iki başrolün yıllardır para yüzünden kavgalı olduğu biliniyordu. Ancak krizin bambaşka bir nedenden patlak verdiği ortaya çıktı. İşte 2002’den bu yana yaşananlar.

Sırrını ortaya saçtı

Cattrall, bir gün senaryo toplantısında arkadaşı Nixon’ın düşük yaptığını açıkladı. Bu bir sırdı.

Bunun üzerine diğer üç başrol ona karşı tavır aldı. Hatta yemekleri ayrı yemeye başladılar.

Parker, 2002’de sete gidip gelmeleri kolay olsun diye ev tuttu. Bu evde üçü yaşadı, Cattrall dışlandı.

2004’te Emmy töreninde bile üçü birlikte oturdu.

‘Carrie Bradshaw’ karakteri üzerine kurulan hikayede Cattrall’ın oynadığı ‘Samantha’ karakteri, umulanın üzerinde sevildi.

Bu sırada Parker, dizinin yapımcılarından biri olmuştu. En çok o kazanmaya başlamıştı.

Ücret eşitsizliği krizi

Parker, son üç sezonda bölüm başı 1.5 milyon dolar kazandı.

Diğer başroller bölüm başı 450 bin dolar kazandı. Bu durum en sevilen karakteri canlandıran Cattrall’ı rahatsız etti.

Cattrall, bölüm başı 1 milyon dolar talep etti, istediğini alamadı.

Nitekim 2004’te Cattrall, dizinin para anlaşmazlığı yüzünden bittiğini açıkladı.

Cattrall, dizinin iki filminde yer aldı ancak üçüncü filmine katılmayınca proje rafa kalktı.

Parker ilk filmden 19, ikincisinden 25 milyon dolar kazandı.

Cattrall ilk filmden 9, ikincisinden 12 milyon dolar kazandı.

Sahte aile tablosu