Seyahat izin belgesi alma işlemleri e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Şehirler arası seyahat izni almak isteyen kişiler gerekli bilgileri doldurduktan sonra kontroller yapılıyor ve uygun görüldüğü takdirde izin belgesi veriliyor. Peki, e-devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır, belge kimlere veriliyor?

Şehir dışına çıkmak durumunda olanlar seyahat izin belgesi ile gerekli şartları taşıdıkları takdirde şehirler arası seyahat edebiliyorlar. Kontroller esnasında bu belgeyi gösteren kişiler kısıtlamadan muaf oluyorlar. Peki, bu belge kimlere veriliyor ve nasıl alınıyor?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi alabilmek için e-devlet üzerinden ilk olarak sisteme giriş yapmak gerekiyor. TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişiler İçişleri Bakanlığı e-başvuru sayfasından “yol izin belge başvurusu” işlemini seçerek başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'nde Seyahat kısıtlaması ile ilgili şu ayrıntılar bulunuyor;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.



