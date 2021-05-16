Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgesine göre;

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU KALKTI

17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme süreci için tam kapanmada uygulanan seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

Havayolu şirketi SunExpress, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde yolcularımız, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan, uçak biletlerini/e-biletlerini ibraz ederek uçuşlarımıza katılabilecektir" bilgisini paylaştı.



