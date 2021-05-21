Seyahat yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Şehirlerarası yasak var mı sorusu, tam kapanmanın sona ermesi ve 1 Haziran'da kontrollü normalleşme aşamasına geçilecek olması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Şehirlerarası seyahat izni alarak yasak dönemlerinde seyahat etmek zorunda olan kişiler, bu zorunluluğun devam edip etmediğini sorguluyor. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde hafta içi ve hafta sonunda şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte seyahat yasağı ile ilgili gelişmeler.

SEYAHAT KISITLAMASI HANGİ GÜNLERDE VAR?

Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması hangi günlerde var? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte seyahat kısıtlamasına dair detaylar da merak ediliyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesinde şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır. Sokağa çıkma yasağının olmadığı saatler seyahat edilebilir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 21.00'de başlıyor; Pazartesi saat 05.00'te sona eriyor.

65 YAŞA ÜSTÜNE SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Sokağa çıkma yasağı günlerinde dışarı çıkmak için seyahat izin belgesi almak istiyorsanız, aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT YASAĞININ İSTİSNALARI

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

SEYAHAT İZNİ ZORUNLU HALLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.



