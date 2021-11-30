Seyahat yasakları şoke etti! 'Afrofobi' suçlaması...

Kovid-19'un yeni ortaya çıkan ve büyük endişe uyandıran varyantı nedeniyle ülkeler seyahat kısıtlamalarını artırırken, bu durum tartışmalara da neden oluyor. Özellikle seyahat yasaklarının hedefi olan ülkeler, duruma tepkili.

“Omicron” adı verilen yeni varyantın ortaya çıkmasıyla birçok ülke Afrika'nın güneyindeki ülkelere yönelik seyahat yasakları getirirken, bazı ülkelerse tam kapanma kararı aldı. Son olarak Japonya, Omicron nedeniyle yabancı ziyaretçilere sınırlarını kapatırken, Fas da, iki hafta süreyle ülkeye tüm uçuşları durdurdu. Bununla birlikte yayılmayı sürdüren Omicron varyantıyla ilgili birçok ülkeden yeni vaka haberleri geliyor. İskoçya ve Çekya'da yeni vakalar duyurulurken, Avrustralya sınırların açılmasını erteleme kararı aldı.

'AFROFOBİ' SUÇLAMASI

Milliyet’in haberine göre; Neredeyse tüm dünyanın seyahat kısıtlamaları uyguladığı ve yeni varyantın ortaya çıkış noktası olarak gösterdiği Güney Afrika ise, duruma tepkili. Ülkenin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni varyant nedeniyle ülkesine ve bazı Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı. BBC'nin aktardığına göre Ramaphosa, kısıtlamaların bilimsellikten uzak olduğunu, adil olmadığını savundu. Seyahat yasağı uygulanan Malavi’nin Devlet Başkanı Lazarus Chakwera da, kısıtlama uygulayan Batılı ülkeleri "Afrofobi" ile suçladı.

Öte yandan seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapatılmasını yanlış bulduğunu yineleyen Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, ülkelerden bu konuda riske dayalı bir yaklaşım benimsemelerini istedi. DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.

PORTEKİZ’E VARYANTI FUTBOLCU GETİRDİ

Portekiz Sağlık Kurumu (INSA) ülkede 13 Omicron varyantı vakası tespit edildiğini, tüm vakaların futbol takımı Belenenses’ten kaynaklandığını açıkladı. INSA, Belenenses’in Cumartesi günü Benfica ile oynadığı ve takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle yarıda bırakılan maçın ardından söz konusu kişilerde Omicron varyantı tespit edildiğini bildirdi. Belenenses’te oynayan Güney Afrikalı futbolcu Cafu Phete’nin milli takımda oynadıktan sonra 22 Kasım’da Portekiz’e döndüğünde varyantı takıma taşıdığı düşünülüyor.

AŞI ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kovid-19 aşısı üreticisi firmalardan, eldeki aşıların bu yeni varyantla mücadele edecek şekilde uyarlanıp uyarlanamayacağı konusunda açıklamalar gelmeye başladı. Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19’un Omicron varyantına yönelik inceleme sürecinin sürdüğünü, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

Moderna’nın Baş Sağlık Sorumlusu Paul Burton da, “Mevcut aşının gelecek birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz.

Eğer yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022’nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de de kullanılan Çin menşeli “Sinovac” aşısının üretici firması da, aşının yeni varyant karşısındaki etkililiğine dair incelemelerin sürdüğünü, ihtiyaç duyulduğu takdirde ayrı bir aşı üretebileceklerini açıkladı.

HER ŞEY KARANTİNADAN KAÇABİLMEK İÇİN!

Hollanda sınır polisi, Güney Afrika’dan ülkeye gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan yolcuların karantinaya alındığı bir otelden kaçan çiftin tutuklandığını açıkladı. Polis, karantina otelinden kaçan ve biri İspanya diğeriyse Portekiz vatandaşı olan çiftin, Schiphol Havalimanı’nda İspanya’ya giden bir uçakta, uçuşa çok kısa süre kala tutuklandığını bildirdi. Avustralya’nın Queensland eyaletindeyse karantina otelinde kalan bir kadın, odasını ateşe verdi.

DSÖ: KÜRESEL RİSK ÇOK YÜKSEK!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının küresel çapta büyük risk oluşturduğu uyarısında bulundu. DSÖ, paylaştığı bilgi notunda Omicron varyantının dünyanın bazı bölgelerinde “ciddi sonuçlara” neden olabileceğini belirtti. Omicron’un, önceki varyantlara göre daha fazla mutasyon geçirdiği yönündeki haberleri doğrulayan DSÖ, yeni varyantla ilgili belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti. DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceğini vurguladı.

Öte yandan DSÖ’ye göre şu ana kadar dünyada Omicron varyantına yakalanıp hayatını kaybeden bir Kovid hastası olmadı.

Bu durum, yeni varyantın ne kadar öldürücü olduğu yönündeki araştırmalarda umut verici bir veri olarak görülüyor.