Evrensel (All-in-One) fiş adaptörü

Eskiden her uluslararası seyahatten önce (son dönemde çok olmasa da) yıllar boyunca bir adaptör torbası çantaya atılırdı. Hepsi bir arada adaptörler piyasada görünmeye başladığında işler değişti.

Bazı bağdaştırıcılar, ziyaret ettiğiniz ülkenin kılavuz kitaplarında bulduğunuz şekle karşılık gelmemiş olabilir. Diğerleri kötü yapılmış ve birkaç günlük kullanımdan sonra dağılmış da olabilir.

Günümüz all-in-one yani hepsi bir arada adaptörleri, Avrupa adaptör fişlerindeki yerleşik bir genişletici ile bu sorunların çoğunu ortadan kaldırıyor. Birçoğunda belki de hiç kullanmayacağınız kadar seçenek var.

Ülkemizde Skross ya da S-Link’in ürünlerine bakabilirsiniz.

Çalışmalarınız için her yıl on binlerce mil kat eden biriyse Gürültü önleyici kulaklıklar muhtemelen yaptığınız en iyi seyahat yatırımı olabilir. Bu tarz kulaklıklar uçağın genel sesini kapattığı için daha kolay dinlenebilir, sohbet eden yolcular ve ağlayan bebekler tarafından uyandırılmadan uçuşlarda uyuyabilirsiniz. Bu alanda size önereceğim kulaklıklar Sony WH-1000XM3, Apple Airpods Pro veya Sennheiser Momentum 3 olabilir.

USB flash sürücü

Bir USB flash sürücü çantanızda her zaman olmalı. Neden mi? Çünkü otel için evraklarınız, belge paylaşımı veya pasaportunuzun bir kopyasına erişme gibi durumla işinize epey yarayabilir. Seyahatlerde yedekli gitmek her zaman fayda var.

Kingston ve SanDisk’in ürünleri bu alanda işinize yarayabilir.

Dipnot olarak SanDisk’in kredi kartı kadar olmasına ek, 550 MB / saniyeye varan okuma hızlarına ulaşan Extreme Portable SSD ürününe de göz atabilirsiniz. Yol boyunca fotoğraf makineniz elinizde geçeceksiniz sunduğu hızla yolda aktarım derdine iyi bir çözüm olabilir.

Uzun bir yolculuk yapacaksanız ve birkaç günlüğüne prizlerden uzak kalacağım diyorsanız powerbank’ler telefonunuzu epey ayakta tutabilir. Günümüzde her akıllı telefon kullanıcısının sorunu hızlı tükenen bataryaları. Bu yüzde gözlerimiz sürekli boşta priz arıyor. powerbank’lerle bu sorun çözülse de uzun yolculuklarda düşük güçlü olanları işinizi pek görmeyebilir. O yüzden sizlere yüksek mAh değerine sahip bir powerbank lazım. Bu alanda Spigen PocketBoost veya Anker PowerCore Select 20000 modelleri işinize yarayabilir.

Spigen PocketBoost’un sundukları arasında şunlar yer alıyor:

İnce, hafif ve şık tasarımlı 10000 mAh taşınabilir şarj cihazı

18W PD 3.0 USB-C portu ile hem akıllı telefonlarınızı hem de powerbank’inizi kısa sürede şarj edebilir

Yaklaşık 200 dakikada kendini şarj edebiliyor

Akıllı IC çip koruması ile kısa devre sorunlarını ortadan kaldırıyor

Anker PowerCore Select 20000’in sundukları arasında yer alanlar:

Ultra yüksek kapasite

Aynı anda 2 cihazı şarj edebilirsiniz

18W PowerIQ 2.0 yüksek hızlı şarj

MultiProtect ile güvenli şarj

Hafif ve kompakt

Araç şarj aleti

Bir araba kiralayacaksanız veya kendi aracınızı bir yolculuğa çıkacaksanız, bir araç şarj cihazı / adaptörü edinmeniz şart. Sürüş sırasında eşyalarınızı yeniden şarj etmek, “otelde yeterli erişilebilir olmayan priz” faktörü ile mücadelede yardımcı olabilir. Bu alanda size Anker PowerDrive serisini önerebilirim.

Farklı hava koşullarına dayanıklı telefon kılıfı

Sık seyahat eden arkadaşlarımın listesinde bulunan bir ürün var. Bu ise çok az kişinin sahip olduğu ancak birçoğunun almayı düşündüğü tek şey hava koşullarına dayanıklı bir telefon kılıfı. Evde, bu gibi durumlar genellikle aşırı derecede hantal görünüyor. Ancak seyahat ederken kötü havalara yakalanmanın daha yaygın olduğunu görünce bunlardan bir tane sahip olmak isteyebilirsiniz. Spigen Universal IPX8 sertifikalı su geçirmez kılıf size bu alanda yardımcı olabilir. Bu üründen bulamazsanız daha uygun fiyata kilitli buzdolabı poşetleri de işinizi görebilir.

Hangi operatör tarifini kullandığınıza bağlı olarak, bir mobil hotspot uluslararası planlardan ve veri ücretlerinden tasarruf etmenizi sağlayabilir. Bu cihazlar, genel Wi-Fi sinyallerine güvenmek veya kendi pahalı verilerinizi kullanmak zorunda kalmadan, herhangi bir ülkede kullanabileceğiniz güvenli, güvenilir Wi-Fi sinyali yayınlar. İyi gözden geçirilmiş seçenekler arasında TP-Link ve Huawei cihazları epey iyi. Özellikle TP-Link’in M7650 modeline bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 600Mbps indirme ve 50Mbps yükleme hızı ile LTE-Advanced cat11 desteği sunuyor.

3'ü 1 arada şarj kabloları

İster dizüstü bilgisayarınız, ister tabletiniz isterseniz de akıllı telefonunuz için olsun, modern yaşamda şarj cihazı ya da kablosuna her zaman erişmemiz gerektiği bir gerçek. Birçok farklı şarj kablosu taşımak, özellikle de rakip şirketlerden birden fazla cihaz taşıyan kişiyseniz güçlük yaratabilir.

iPhone'lar Apple'ın tescilli Lightning kablosuna, Android telefonlar ve diğer cihazlar ise Type-C ya da micro USB kabloya ihtiyaç duyabilir. Dediğim gibi her cihazın farklı bir şarj kablosu var. Ne kadar sinir bozucu değil mi?

Farklı kablolar taşımak yerine Spigen’in 3’ü 1 arada kablosunu (C10i3) deneyebilirsiniz. İşlerinizi kolaylaştıracağı kesin. Şöyle ki Spigen tarafından üretilen bu ultra sağlam kablo, micro USB'ye ek olarak, satışa sunulan her cihazla uyumlu hale getirilebilen çıkarılabilir Lightning ve USB Type-C konektörlere sahip.

Micro USB konektörü beklediğiniz gibi çalışıyor. iPhone'unuzu şarj etmek için tek yapmanız gereken micro USB konektörüne Lightning parçasını takmak. Kablo aynı zamanda Apple MFI onaylı.

Bluetooth hoparlör

Sahil kenarında bir tatil planlıyorsanız, kesinlikle gerekli olan şeyleri su geçirmez hale getirmeye değer. Neyse ki, bu günlerde, neredeyse her şeyi su geçirmez hale getirmek için seyahat araçları mevcut. Bu, bluetooth hoparlörler için de geçerli. Ultimate Ears Wonderboom 2 veya Ultimate Ears Boom 3 bu konuda epey kullanışlı. Çünkü bu cihazlar 30 dakikaya kadar su altında kalabiliyor. Buna ek olarak 15 saate kadar pil ömrü sunan modeller, microUSB kablo ile şarj olabiliyor.

USB hub’lar

Daha az bağlantı noktasına sahip dizüstü bilgisayarlar ve telefonların yaygın hale gelmesiyle, USB-C hub’lar popüler bir aksesuar haline geldi. En iyi USB-C hub, cihazınızı kullanırken şarj etmenizi de sağlayan güç dağıtımı ile birlikte gelmeli. Ayrıca cebinizde veya çantanızda taşıyacağınız kadar da küçük olmalı. İşte bu noktada Anker Premium 7-in-1 USB-C Hub ise işinizi pek çok açıdan kolaylaştırabilir.

Kompakt, taşınabilir, güçlü ve minimal bir cihaz olduğu için bir iPad Pro seçmeniz normal. Ancak işlevsellik açısından onu bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü gibi daha geleneksel biçimde kullanmak için yardımcı olabilecek bir şey arıyorsanız Baseus’un 6’sı bir arada USB-C hub'ına göz atabilirsiniz.