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Seycan hemşireden kahreden haber! Düğün için gün sayıyordu, 15 metre yüksekten otomobiliyle uçtu

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Seycan hemşireden kahreden haber! Düğün için gün sayıyordu, 15 metre yüksekten otomobiliyle uçtu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde aracı kontrolden çıkan ve 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) hayatını kaybetti. Seycan Alan'ın Uzman Çavuş Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 12:04 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. 

Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. 

Alan'ın cansız bedeni, yeniden görev yaptığı hastaneye getirilip, morga konuldu. Hemşire Seycan'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye gönderildi. 


BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞ

Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. 

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- 

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