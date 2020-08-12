Magazin Şeyda Coşkun Bodrum tatilinde bile spor yaptı

Şeyda Coşkun Bodrum tatilinde bile spor yaptı

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Şeyda Coşkun Bodrum tatilinde bile spor yaptı

Diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'un Bodrum tatili devam ediyor.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Önceki gün Yalıkavak'ta oturduğu sitenin iskelesinde görüntülenen Coşkun, spor aşkını bir kez daha konuşturdu.Fit vücudu ile dikkat çeken 43 yaşındaki yaşam koçu, açma germe hareketleri yaptıktan sonra 1 saat kadar yüzdü. Coşkun'u görenler ise "Havada, karada ve denizde spor yapıyor'' demekten kendilerini alamadı.(Takvim)


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