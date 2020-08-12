Şeyda Coşkun Bodrum tatilinde bile spor yaptı

Önceki gün Yalıkavak'ta oturduğu sitenin iskelesinde görüntülenen Coşkun, spor aşkını bir kez daha konuşturdu.Fit vücudu ile dikkat çeken 43 yaşındaki yaşam koçu, açma germe hareketleri yaptıktan sonra 1 saat kadar yüzdü. Coşkun'u görenler ise "Havada, karada ve denizde spor yapıyor'' demekten kendilerini alamadı.(Takvim)











