İçerisinde birçok bakliyat ve sebze olan Şeyh Mualla tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Şeyh Mualla nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Şeyh Mualla tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ŞEYH MUALLA TARİFİ

Şeyh Mualla malzemeler

1 kilogram patlıcan

4-5 adet domates

4 adet soğan

4 adet kırmızı biber

6-8 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı az haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Kuru nane

Tuz

ŞEYH MUALLA YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra halka halka doğrayın.. Bir tarafta da soğan ve biberleri doğrayıp hazırda tutun.

Domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.

Haşlanmış nohut, mercimekler ve zeytinyağı ile birlikte tüm malzemeyi tencerede karıştırın.

Üzerine nar ekşisi ve 1 bardak su ilave ederek kısık ateşte pişirin. Ocaktan indirmeden önce üzerine nane serpin.



