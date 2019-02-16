Olay, Adana Seyhan Nehri üzerinde bulunan Taşköprü’de meydana geldi. Okuldan çıkan Züleyha Kölge (17), henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek için Taşköprü’ye geldi. Genç kız Taşköprü üzerinde bulunan balıkçıların gözleri önünde kendini Seyhan Nehri’ne bıraktı.

Bir süre suda batıp çıkan genç kız, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptığı arama sonucu Züleyha’nın cansız bedenine ulaşamadı.

Züleyha’yı arama çalışmalarına Seyhan Nehri'nde suların kesilmesiyle bu sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı. Zülehya’nın yakınları ise regülatör köprü üzerinde nöbet tuttu.

Genç kızın cansız bedenine saat 11.00 sıralarında intihar ettiği Taşköprü’nün yaklaşık 100 metre ilerisinde ulaşıldı.

Olay yerine gelen Züleyha’nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

'ABLAM DAYANAMIYORUM'

Züleyha’nın kız kardeşi Merve Kölge de olay yerinde “Ablam ben geldim. Dayanamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına gelen Züleyha’nın okul arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızın cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada okul arkadaşları birbirlerine sarılarak ağladı.

'SENİ SEVDİĞİM KADAR YAŞASAYDIM...'

Öte yandan Züleyha'nın sosyal medya hesabında yazdığı "Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım" sözü ise dikkat çekti.

Genç kız suya atladıktan sonra gözden böyle kaybolmuştu.