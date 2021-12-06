Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Alınan bilgiye göre, Ayancık-Türkeli karayolu İkisu mevkiisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı. Yangını önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kısa sürede aracın tamamını saran yangına Ayancık Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.

İHA