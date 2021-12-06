Türkiye Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Türkiye

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Sinop Ayancık'ta seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 08:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, Ayancık-Türkeli karayolu İkisu mevkiisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı. Yangını önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kısa sürede aracın tamamını saran yangına Ayancık Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.

İHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Hakan Çelik
İddialı tasarımla yola çıktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yazık bize
Rauf Tamer
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı