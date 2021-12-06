Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Sinop Ayancık'ta seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu.
06 Aralık 2021, Pazartesi 08:48 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ayancık-Türkeli karayolu İkisu mevkiisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı. Yangını önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kısa sürede aracın tamamını saran yangına Ayancık Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.
İHA
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