Seyir halindeki TIR alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum’a seyir halinde olan Barış Sönmez yönetimindeki TIR aniden alev aldı.

TIR'ın aynasından alevleri gören sürücü, TIR'ı emniyet şeridine geçerek alevleri söndürmeye çalıştı. Uğraşları sonuç vermeyen Sönmez, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden söndürdü. TIR'da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM (İHA)