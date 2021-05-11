Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek
Bir süredir kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya’nın İbiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı evleneceğini açıkladı. Son dönemde aşk dolu paylaşımları ve tatil pozlarıyla dikkat çeken ikili, İstanbul'dan Bali'ye tatile gitmiş, daha sonra da soluğu Dubai'de almışlardı.
11 Mayıs 2021, Salı 20:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi evleniyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Şeyma Subaşı kendisi açıkladı.
Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu.
Bu durumda eski eşinden aldığı nafakaya veda edecek olan sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.
AYLIK 115 BİN TL NAFAKA!
Şimdilerde sevgilisinin İspanya'nın Ibiza adasındaki lüks evinde olan Şeyma Subaşı, evlenince eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek.