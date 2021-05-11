Magazin Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek

Magazin

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek

Bir süredir kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya’nın İbiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı evleneceğini açıkladı. Son dönemde aşk dolu paylaşımları ve tatil pozlarıyla dikkat çeken ikili, İstanbul'dan Bali'ye tatile gitmiş, daha sonra da soluğu Dubai'de almışlardı.

11 Mayıs 2021, Salı 20:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi evleniyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Şeyma Subaşı kendisi açıkladı.

Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu.

Bu durumda eski eşinden aldığı nafakaya veda edecek olan sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.

AYLIK 115 BİN TL NAFAKA! 

Şimdilerde sevgilisinin İspanya'nın Ibiza adasındaki lüks evinde olan Şeyma Subaşı, evlenince eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek.

Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Filiz Özkol
11 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
İlişkilerde Instagram faktörü
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Özçivit off-road turunda