Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı zengin sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi evleniyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Şeyma Subaşı kendisi açıkladı.

Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu.

Bu durumda eski eşinden aldığı nafakaya veda edecek olan sosyal medya fenomeni hakkında "milyarder sevgilisinin servetine ortak olacak" yorumu yapıldı.

AYLIK 115 BİN TL NAFAKA!

Şimdilerde sevgilisinin İspanya'nın Ibiza adasındaki lüks evinde olan Şeyma Subaşı, evlenince eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı tazminata veda edecek.