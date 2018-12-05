Şeyma Subaşı: Beni rahat bırakın

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini geçen günlerde tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, boşandıktan saatler sonra kızı Melisa'yı da yanına alarak soluğu Miami'de aldı.

YORUMLARA İMALI GÖNDERME

Boşanma sırasında ve sonrasında vurdumduymaz halleri dikkat çeken Şeyma Subaşı, gittiği Miami tatilinde de eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Şeyma Subaşı Miami'de

Kızı Melisa'yla güzel vakit geçiren Şeyma Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu. Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, takipçileriyle direkt polemiğe girmek yerine, imalı paylaşımla mesaj verdi.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulundu.

Gelen yorumlardan sonra Subaşı,Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Beni rahat bırakın" notunu yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:







