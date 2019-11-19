Estetik yaptırdığı iddiaları sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı estetik iddialarıyla ilgili Youtube kanalında açıklama yaptı. Estetik iddialarını yalanlayan Subaşı "Sadece küçük dokunuşlar" var dedi.

Şeyma Subaşı “Herhangi bir estetik operasyon geçirmedim. Sadece burnumun üstüne dolgu koydurdum ve bazen de botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yani yüzümde estetik yok, cerrahi yok. Küçük dokunuşlar var.” açıklamasını yaptı.

Karnındaki çizgi dikkat çekti

Bu yılın başında Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğraf yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Karnında çizgi fark eden sosyal medya kullanıcıları, Şeyma Subaşı'nın fit görünmek için karın estetiği yaptırdığı iddiasına bulunmuştu.

KALÇASINI KALDIRTTI

Şeyma Subaşı bir süre önce de kalçasını kaldırtmıştı. Güzellik merkezinde kalça kaldırtan Subaşı o anları, "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınlamıştı.





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