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Şeyma Subaşı, Kasım Garipoğlu'nun özel uçağıyla komşuya gitti

Şeyma Subaşı, Aralık 2018'de İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şeyma Subaşı hafta sonunu Yunanistan'ın Mykonos adasında geçirdi. Komşuya iş insanı Kasım Garipoğlu'nun özel uçağı ile gitti.

29 Temmuz 2019, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, Kasım Garipoğlu'nun özel uçağıyla komşuya gitti

Uçakta Kasım Garipoğlu'nun arkadaşları da vardı. Grup önceki akşam Nikkei Restaurant'ta yemek yedi.

İddiaya göre; Kasım Garipoğlu yıllardır tanıdığı Şeyma Subaşı'ndan gözlerini alamadı.

Kasım Garipoğlu

Guido Senia ile Şeyma Subaşı 

Halil KALMUK/POSTA


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