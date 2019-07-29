Uçakta Kasım Garipoğlu'nun arkadaşları da vardı. Grup önceki akşam Nikkei Restaurant'ta yemek yedi.

İddiaya göre; Kasım Garipoğlu yıllardır tanıdığı Şeyma Subaşı'ndan gözlerini alamadı.

Kasım Garipoğlu

Guido Senia ile Şeyma Subaşı

Halil KALMUK/POSTA



