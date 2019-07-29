Şeyma Subaşı, Kasım Garipoğlu'nun özel uçağıyla komşuya gitti
Şeyma Subaşı, Aralık 2018'de İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şeyma Subaşı hafta sonunu Yunanistan'ın Mykonos adasında geçirdi. Komşuya iş insanı Kasım Garipoğlu'nun özel uçağı ile gitti.
Uçakta Kasım Garipoğlu'nun arkadaşları da vardı. Grup önceki akşam Nikkei Restaurant'ta yemek yedi.
İddiaya göre; Kasım Garipoğlu yıllardır tanıdığı Şeyma Subaşı'ndan gözlerini alamadı.
Kasım Garipoğlu
Guido Senia ile Şeyma Subaşı
Halil KALMUK/POSTA