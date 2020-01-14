Şeyma Subaşı kimseyi umursamıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı hiçbir eleştiriye kulak asmadan hayatını yaşamaya ve Instagram hesabından fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Son olarak aşağıdaki fotoğrafı "Evet bu benim işim" notuyla paylaşan Şeyma Subaşı'na gelen bir mesaj dikkatlerden kaçmadı.

"Bir kadın olarak beni mutlu ediyor"

Bir takipçisinin Şeyma Subaşı'nın paylaşımına "Herkesin hem bu kadar çok takip edip, hem de bu kadar çok uğraştığı bir kadının, her şeye rağmen hayatına istediği gibi devam ediyor olması, beni bir kadın olarak mutlu ediyor."

Tatillerine 5 kuruş ödemiyor

Şeyma Subaşı katıldığı bir programda tatil masraflarını kimin ödediğini şu cümleyle açıklamıştı:

“Acun sadece Melisa’yla olan üç tatilimin parasını karşılıyor. Çünkü anlaşmamız böyle. Guido ile çıktığım tatilleri ise Guido karşılıyor. Bana bir kuruş bile ödetmiyor. Diğer kalan tatillerime de reklamlar ve davetler sayesinde gidiyorum.”

"Tıklattırdığı için haber yapılıyor"

Şeyma Subaşı, "Attığım her adım haber oluyor. Aslında herkes kendine göre ne paylaşıyorsa ben de Instagram'da onu paylaşıyorum. Belki benimki bir tık da ilginç ve agresif geliyor. Bize uymuyor diye daha fazla haber yapılıyor. Yoksa herkes dans ediyor, herkes bardak tokuşturuyor ki ben fazla yapmıyorum. Benim paylaşımlarım tıklattırdığı için haber yapılıyor" demişti.





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