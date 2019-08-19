Şeyma Subaşı meleklerle aynı partide
Victoria's Secret melekleri Doutzen Kroes (34) ve Candice Swanepoel (30), kız arkadaşlarıyla İspanya Ibiza'da çıktıkları tatilde moda çekimlerini aratmayan paylaşımlar yapıyor. Lüks bir yatta verdikleri partiye Şeyma Subaşı da katıldı
Victoria's Secret'ın en ünlü melekleri Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Shanina Shaik ve Joan Smalls bir haftadır İspanya'nın tatil cenneti Ibiza'da.
Koyları gezen ekibin verdiği yat partisinde Şeyma Subaşı da vardı.
Şeyma Subaşı, plaj giyim markası sahibi Souraya Chalhoub'ın teknedeki eğlenceden yaptığı paylaşımlarda ortaya çıktı.
Subaşı'nın sevgilisi, İtalyan DJ Guido Senia bu hafta Ibiza'da bir parti organize etmişti.
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