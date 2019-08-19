Şeyma Subaşı meleklerle aynı partide Victoria's Secret melekleri Doutzen Kroes (34) ve Candice Swanepoel (30), kız arkadaşlarıyla İspanya Ibiza'da çıktıkları tatilde moda çekimlerini aratmayan paylaşımlar yapıyor. Lüks bir yatta verdikleri partiye Şeyma Subaşı da katıldı