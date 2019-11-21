Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile davetlerde

Guido Senia İstanbul'da!

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile Axe‘ın partisine katıldı ve objektiflere poz verdi. Şeyma Subaşı ve sevgilisinin mutlu bakışları gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift geceye beraber katılarak adeta düşman çatlattı.

Ayrıldıkları yönünde haberler çıkmıştı

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia'nın birbirlerini takipten çıkarması, ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti.

Subaşı ve sevgilisi daha sonra birbirlerini yeniden takibi aldı. Çiftin aralarındaki sorunları çözerek yeniden barıştığı düşünüldü.





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