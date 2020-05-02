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Magazin Şeyma Subaşı yasak dinlemiyor

Şeyma Subaşı yasak dinlemiyor

Magazin

Şeyma Subaşı yasak dinlemiyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasak olmasına rağmen Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile tatile gitmiş.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasaklanmıştı. Ancak Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yasak dinlemedi. Snob magazinin haberine göre Şeyma Subaşı ve sevgilisi Senia hafta sonu tatili için Çeşme'ye gitti.

Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Guido Senia ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak çeşitli davetlere katılarak tepki toplamıştı. 


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