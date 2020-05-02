Şeyma Subaşı yasak dinlemiyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapılması yasaklanmıştı. Ancak Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yasak dinlemedi. Snob magazinin haberine göre Şeyma Subaşı ve sevgilisi Senia hafta sonu tatili için Çeşme'ye gitti.

Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Guido Senia ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak çeşitli davetlere katılarak tepki toplamıştı.







