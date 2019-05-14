2017'de haftalarca gündemden düşmeyen bir düğünle St. Tropez'de evlenen çift, 2018'in Kasım ayında 1 yıl 2 aylık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandırdı. Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından ilk kez Acun Ilıca'nın olduğu bir paylaşım yaptı.

"BABASINA ÖPÜCÜK GÖNDERDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI"

Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın taraftarı olduğu Fenerbahçe için düzenlediği yardım gecesi sırasında, kızı Melisa'nın babasına televizyondan öpücük gönderdiği anların videosunu çekti.

"SENİ YERİM BEN"

Kızının TV'de gördüğü babasını kucaklarken görüntüsünü Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Subaşı, Melisa'ya "Seni yerim ben" dediği görülüyor.



