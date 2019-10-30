Çoğu zaman sosyal medyada anneliği ile ilgili eleştirilere maruz kalan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Subaşı fotoğrafının altına türkçe 'Saf aşk' anlamına gelen ingilizce 'Pure Love' notunu düştü.

Kızı Melisa'nın okul döneminde, sürekli yurt dışında olduğu için tepki toplayan Şeyma Subaşı o dönemler çok konuşulmuştu.

"Merak etmeyin yakında yine kızını bırakıp giden anne olurum"

Kızı okula başladığında Subaşı,"Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar..." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra Melisa'yı okulda beklerken paylaştığı fotoğrafa "Merak etmeyin yakında yine kızını bırakıp giden anne olurum" notuyla hakkında çıkan söylentilere gönderme yapmıştı.





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