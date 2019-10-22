Üçüncü sezonunda yayın hayatına internet platformunda devam eden Jet Sosyete dizisinin fragmanı kahkahalara boğdu.

"Basit Gizem"

Dizide Gülse Birsel'in hayat verdiği Gizem karakteri 'Basit Gizem' adlı bir kitap çıkarıyor. Kitapta Gizem'in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” sözleriyle, Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabındaki "Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin" sözlerine alenen bir gönderme yapması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Gülse Birsel'e avokado cevabı

Bir YouTube programına katılan Şeyma Subaşı’dan Gülse Birsel’e ‘avokado’ cevabı geldi:

"Benimle dalga geçiyorlar. Benim ismim geçince daha fazla tıklanıyor, dikkat çekiyor diye yapıyorlar. Beni oyuncakları yaptılar. Peki, Şeyma Subaşı bu yaptıklarınızı takıyor mu? Hayatım en mutlu şekilde devam ediyor."





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