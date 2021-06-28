Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün şok bir hamle geldi! Şeyma, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

YÜZÜK BAŞTA OLMAK ÜZERE ALDIĞI HER ŞEY SAHTE ÇIIKMIŞ!

Parmağındaki tek taşı da çıkaran Şeyma'nın, sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor. Bu sürpriz ayrılık konusunda kulağıma acayip dedikodular geldi. Meğer Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış! Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış.

Şeyma Subaşı, nasıl böyle bir insana kandı, sahtekar olduğunu yedi ayda nasıl anlayamadı bilmiyorum. Hoş, Şeyma bizim gazetenin araştırmacı yazarı Sonat Bahar'ın yazısını okusaydı, bu yanlıştan daha önce dönerdi. Çünkü Sonat, Alsaloussi'nin hakkında yazılıp çizilen 'güzel' şeylerin hepsinin yalan olduğunu ortaya çıkarmıştı.







