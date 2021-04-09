Şeyma Subaşı'nın Bali tatili sürüyor!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızı Melisa’yla birlikte gittiği Bali'deki tatiline devam ediyor. Dünyaca ünlü turizm merkezinde tatilin keyfini çıkaran Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
09 Nisan 2021, Cuma 10:20 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla hayallerinin tatili olarak nitelendirdiği Bali'ye giden Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına dur durak bilmeden devam ediyor.
Sosyal medyada 3.1 milyon takipçisi olan Subaşı'nın fotoğrafına beğeni yağdı.
'GELECEKTE YAŞAMAK O KADAR DA KÖTÜ DEĞİL'
Yaptığı paylaşımında "Geleceğe Dönüş" filmine gönderme yapan Subaşı, "Bu fotoğrafı saat 12'de çektik. 12 saat sonra hala 12:00'da yayınlıyorum. Gelecekte yaşamak o kadar da kötü değil. (Geleceğe Dönüş)" notunu düştü.
AİLESİYLE TANIŞTIRDI
Geçtiğimiz günlerde Miami’den Türkiye’ye geçen Şeyma Subaşı’yı, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Mohammed Al Saloussi'u ailesiyle tanıştırmıştı.
Mısırlı iş insanına annesinin yaptığı Türk yemeklerini tattıran fenomen, Alsaloussi'nin kahvesine tuz atıyormuş gibi yaptığı kareye, "Ona bunu yapmadım" notunu düşmüştü.