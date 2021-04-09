Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla hayallerinin tatili olarak nitelendirdiği Bali'ye giden Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına dur durak bilmeden devam ediyor.

Sosyal medyada 3.1 milyon takipçisi olan Subaşı'nın fotoğrafına beğeni yağdı.

'GELECEKTE YAŞAMAK O KADAR DA KÖTÜ DEĞİL'

Yaptığı paylaşımında "Geleceğe Dönüş" filmine gönderme yapan Subaşı, "Bu fotoğrafı saat 12'de çektik. 12 saat sonra hala 12:00'da yayınlıyorum. Gelecekte yaşamak o kadar da kötü değil. (Geleceğe Dönüş)" notunu düştü.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde Miami’den Türkiye’ye geçen Şeyma Subaşı’yı, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Mohammed Al Saloussi'u ailesiyle tanıştırmıştı.

Mısırlı iş insanına annesinin yaptığı Türk yemeklerini tattıran fenomen, Alsaloussi'nin kahvesine tuz atıyormuş gibi yaptığı kareye, "Ona bunu yapmadım" notunu düşmüştü.



