Şeyma'dan yine, 'Acımadı ki' pozu
Şeyma Subaşı Paris’ten yer bildirimi yaptı ama Büyükada’da çıktı. Guido Senia ile ilişkisini bitiren Şeyma, daha sonra “Kafeinsiz” notuyla bornozlu bir fotoğraf paylaştı. Subaşı’nın böyle bir poz vermesi akıllara Acun ile boşandığında verdiği pozları getirdi
Şeyma Subaşı kahve içerken çekildiği bir fotoğrafı, “Say Bonjour to Paris” notuyla paylaştı.
Splendid Palace Şeyma’nın fotoğrafını paylaşarak, “Paris değil, Splendid Palace Büyükada" yazdı..
Şeyma’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
BORNOZLU FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Öte yandan Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığı ortaya çıkmıştı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı ancak birlikte çekildiği fotoğrafları silmedi.
Ayrılık sonrası Şeyma Subaşı’dan ‘cesur’ bir fotoğraf geldi.
Guido Senia ile yollarını ayıran Subaşı, “Kafeinsiz” notuyla bornozlu fotoğrafını paylaştı.
“ACIMADI Kİ” POZLARI
Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz, daha önce Şeyma Subaşı’nın boşandıktan sonra verdiği pozları şöyle değerlendirmişti:
Şeyma Subaşı’nın boşandıktan sonra sürekli “Ben çok mutluyum, özgürüm” temalı paylaşımlarda bulunması size de garip gelmiyor mu?
Boşandığı gün Bebek’teki kafesine gidip ‘Yürü be kızım!’ anlamına gelen ‘You go girl’ yazısının önünde poz vermesi, boşanmanın ertesi günü gittiği Miami’den ‘Yapabileceğine inandı ve yaptı’ dövmesini göstererek fotoğraf çektirmesi, çocukların mahallede oyun oynarken hırpalandığında “Acımadı ki, acımadı ki” demesi gibi değil mi sizce de?