Şeyma'dan yine, 'Acımadı ki' pozu Şeyma Subaşı Paris’ten yer bildirimi yaptı ama Büyükada’da çıktı. Guido Senia ile ilişkisini bitiren Şeyma, daha sonra “Kafeinsiz” notuyla bornozlu bir fotoğraf paylaştı. Subaşı’nın böyle bir poz vermesi akıllara Acun ile boşandığında verdiği pozları getirdi