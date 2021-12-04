Türkiye Seyment’in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

Seyment’in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

Türkiye

Seyment’in öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine saldırı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Seyment Dalbastı´nın (16), tabanca ile vurularak öldürüldüğü olayda tutuklanan 3 şüphelinin evine bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 18:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Lüleburgaz´ın Güneşli Mahallesi´nde 29 Kasım günü, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Seyment Dalbastı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.G., oğlu B.G ile M.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan 3 kişiden M.G. ile oğlu B.G.´nin aynı mahallenin Zafer Caddesi üzerinde bulunan alt katı bakkal olan evlerinin bulunduğu 3 katlı binaya bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi, bir kişi de tabanca ile havaya ateş açtı. Tutuklananların yakınlarının yaşanan gerginlik nedeniyle daha önceden boşalttığı binaya yapılan saldırıda dükkan, kapı ve pencereler zarar gördü, camlar kırıldı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve TOMA sevk edildi. Polis, saldırganlara biber gazı ile de müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırdı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mahallede olası olaylara karşı geniş kapsamlı önlem alan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yıldız: Beyoğlu’nda Arapça tabela yok
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Seçim sektörü
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Polise hain tuzak! İmha edildi