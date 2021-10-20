Türkiye 'Seyredin bir kadın cinnet geçirdi' Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası eve geldi

'Seyredin bir kadın cinnet geçirdi' Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası eve geldi

Türkiye

'Seyredin bir kadın cinnet geçirdi' Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası eve geldi

Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eşi İsmail Köylü eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden fırlattı. Elinde bıçakla pencereye çıkan Köylü, 'Seyir var seyredin. Bir kadın cinnet geçirdi' diye bağırdı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 10:53 Son Güncelleme:
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Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı. Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı. Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı. Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar.



Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

DHA

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