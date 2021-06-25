Türkiye Şeytanın aklına gelmeyen onların aklına geldi! Polis duşakabinde buldu

Şeytanın aklına gelmeyen onların aklına geldi! Polis duşakabinde buldu

Türkiye

Şeytanın aklına gelmeyen onların aklına geldi! Polis duşakabinde buldu

Denizli'de, terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen gözaltındaki 3 şüpheliden 2’si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Şüphlilerden, F.C.’nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

25 Haziran 2021, Cuma 20:15 Son Güncelleme:
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

Askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C.’nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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