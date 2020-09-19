Sezaryen, vajinal doğuma göre daha uzun bir iyileşme süreci gerektiren yoğun bir işlemdir. Sezaryen dikişi ameliyat sonrası kişiyi en çok rahatsız eden durumlardan birisidir. Sezaryen sonrası dikiş yerlerinin takibinin yapılması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, Sezaryen dikişi ne zaman iyileşir? Estetik dikiş ne demektir? Sorularına cevap verdi.

Sezaryen dikişi ne zaman iyileşir? Estetik dikiş ne demektir?

Sezaryen ameliyatı karnın katlarını açılarak yapıldığı bir operasyondur. Bu sebeple açılan her kat dikiş atılarak kapatılır ve ameliyat tamamlanır. Cildin kapatılması için atılan dikişler kozmetik açıdan iyi görüntünün yanı sıra enfeksiyonlara karşı da koruma sağlamalıdır. Bu nedenle iyi atılması oldukça önemlidir. Sezaryen operasyonunda rutin olarak karın alt bölümüne karnın solundan sağına yatay cilt kesisi uygulanır. Ender durumlarda göbekten aşağı dik uzanan bir kesi de gerekebilir. Dikişin doğru yöntemle atılması hem daha az ağrıya hem de kozmetik açıdan daha az kaygıya yol açar.

Cildin altına dışarıdan görünmeyecek şekilde atılan ve halk arasında lazer ya da yapıştırma olarak tabir edilen dikiş:

Bu dikişlere subkutikuler sütur adı verilmektedir. Çoğunlukla kendi kendine eriyen dikişler kullanılmaktadır. Dikişler tek tek atılmaz, cilt altına soldan başlayıp sağa doğru olacak şekilde devamlı olarak atılır. Toplum arasında bu dikişe "estetik dikiş" de denilmektedir. Dikiş dışarıdan gözükmez ve daha az iz kalır.

Cilt üzerine atılan tek tek dikiş yöntemi:

Bu dikiş yönteminde çoğunlukla erimeyen dikişler kullanılmaktadır. Bu sebeple de ameliyattan sonraki 1. haftada dikişlerin alınması gerekir. Bazen stapler denilen aletler ile tıpkı tel zımba gibi tek tek uygulanan ilmekler kullanılır ve bu zımbalar yara kenarları birbirine yakınlaştırılır. Operasyondan bir hafta sonra ise bu zımba telleri oldukça pratik bir şekilde alınmaktadır. Genellikle iz bırakır. Sezaryen sonrası çok tercih edilmemektedir. Daha çok büyük ameliyatlarda kullanılır.

Sezaryen dikişi ne zaman iyileşir? Estetik dikiş ne demektir?

Sezaryen dikişleri ne zaman iyileşir? Dikişler ne zaman alınmaktadır?

İyileşme 24-48 saat içinde gerçekleşir. Bu sayede hasta sezaryenden sonra alban denilen koruyucu bantların yara uygulanması ile banyo yapabilir. Bant uygulanmaz ise 3. gün banyo yapmaya başlaması daha uygundur. Yaranın iyileşmesi ve kapanması ise bir haftayı bulur. Genellikle kendiliğinden eriyen dikişler tercih edildiği için, ipler bir hafta içinde kaybolurlar. Ancak erimeyen dikiş atılmış ise çoğunlukla ameliyattan 1 hafta sonra alınırlar.

Dikiş yerlerinin takibi nasıl olmalıdır ve ne çeşit bulgular olabilir?

İlk günlerde dikiş yerlerinde minimal kanama görülebilir. Kanama fazla ise ağırlık uygulaması -serum poşetleri gibi- ile kanama kısa sürede durdurulur. Fakat hasta evine gittikten sonra da kanama oluyor ise mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Sezaryen operasyondan sonraki günlerde dikiş yerlerinde hafif ağrı ve yanma da normal kabul edilir. Ağrı özellikle dikişin uç bölümlerinde düğüm bölgesinde daha fazla hissedilir. Cilt kesinin etrafındaki hissizlik ve uyuşukluk ise dikişlerin iyileşmesinden sonra da bir süre daha kalabilir. Çeşitli durumlarda yara yerleri kaşınabilir.

Dikişin atıldığı ilk zamanlarda dikiş sebebiyle ödem oluşabilir. dikiş atılan bölgede sertlik ve şişlik olması normal kabul edilir. Ancak aşırı şişlik ve ağrı var ise mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Dikişlerin açılması oldukça nadir gerçekleşen bir durumdur. Bu gibi sorunlarda hastanın yaraya ne kadar doğru baktığı ve hijyeni sağlayıp sağlayamaması önemli faktörlerdendir. Dikişler patlar ise, pansuman yapılır ve yaranın kapanması beklenir. Dikişler çok fazla açılmış ise yeniden dikiş atmak gerekebilir.

Dikiş yapılan yerlerde ısı artışı ve kızarıklık var ise, kokulu sarı ve yeşil akıntı da buna eşlik ediyor ise enfeksiyon söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerekir. Enfeksiyon söz konusu ise antibiyotik tedavisine başlanır ve yara yerinin düzenli pansumanı yapılır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları



