“Yeni ve Yeni Kalanlar” adlı eserinin izin alınmadan YouTube’da yayınlandığını öne süren sanatçı, 55 bin lira tazminat talep etti.

Davada, Sezen Aksu’nun söz konusu eserin söz yazarı ve bestecisi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“O eseri yaklaşık 5 yıl bir yapı projesinin reklamında kullanmış ve haksız kazanç elde etmeye çalışmışlardır. İzinsiz kullanım nedeniyle 45 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminatın faiziyle tahsilini istiyoruz.”

Davalı şirketinin avukatı ise “Yapılan konut projelerinin tanıtımı ve reklamı için Vega Reklam ve Bilgisayar Hizmetleri şirketi ile anlaşma yapılmıştır. Haksız bir kullanım varsa bile bunun sorumlusu Vega Reklam şirketidir. Haksız ve dayanaksız davanın reddini istiyoruz” diye konuştu. (Hürriyet)