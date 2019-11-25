Sezin Erbil: 37 haftada 20 kilo aldım

37 haftalık hamile olan Sezin Erbil, paylaştığı fotoğrafının altına duygusal bir yazı kaleme aldı. Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Sezin Erbil, 'Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim' ifadelerini kullandı.

İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı...

Çok şükür 37. haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim, ‘hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener’ diyorum.

'Doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım'

Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim. Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş, hamilelikte 20 kilo aldım. Doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın.

'Sağlığımdan daha çok ‘çatlak kremi sürüp sürmediğim’ soruldu'

Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım, alkol hiç içmem, kola en sevdiğim şeydir ağzıma sürmedim. Kahve, çay, çiğ et, sokakta salata ve dip balığı asla yemedim. Hamileliğim boyunca sağlığımdan daha çok ‘çatlak kremi sürüp sürmediğim’ soruldu. Ben çok üşendim ve herhâlde 10 kere falan sürmüşümdür, gördüğüm kadarı ile çatlağım olmadı belki son hafta olur fark etmez oda kızımdan bana hatıra olur.

Dokuz ay boyunca etrafımda hep; ‘şimdi krampların olacak, şimdi miden bulanacak’ diyenleri dinledim. Siz kimseyi konuşturmayın herkesin hamileliği kendine özeldir benimde başıma bir şeyler geldi ama anlatmama gerek yok sizde olacak diye bir şey yok.

'Doğum yaparken evlat sahibi olmak isteyenlere dua edeceğim'

Belki sonra vaktim olmaz diye sorularınızı yanıtlamak istedim, iyi enerjilerinizi bekliyorum, doğum yaparken evlat sahibi olmak isteyenlere dua edeceğim Allah nasip ederse, bana şans dileyin."





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