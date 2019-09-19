Sezen Aksu 'Tanrı Misafiri' adlı şarkıyı okudu

Türk pop müziğinin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş, ölümünün 4’üncü yılında özel bir albüm çalışmasıyla anılıyor.

Ünlü şarkıcıları bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti: Fikret Şeneş” adlı çalışmada Sezen Aksu da yer alıyor. Ünlü sanatçı, Moko Yapım’ın hazırladığı saygı albümü için daha önce Ebru Gündeş’in seslendirdiği “Tanrı Misafiri” adlı şarkıyı okudu. Moko Yapım’ın sahibi Murat Yıldırım, Aksu’nun yorumuna övgüler yağdırdı:

“Bir şarkının ruhu bu kadar mı hissettirilir? Bütün hücrelerimde şarkıyı duydum, Sezen’in yüreğine sağlık. Allah ona sonsuz mutluluk versin.”

Aksu dışında Yıldız Tilbe, Sıla, Rafet El Roman, Manga, Yalın, Buray, Fatma Turgut, Rubato, Şevval Sam ve Ali İhsan’ın da yer aldığı 26 şarkılık albüm, 27 Eylül’de yayınlanacak. Albümde ünlü isimlerin yanı sıra 4 genç yeteneğin de yer alacağı öğrenildi.