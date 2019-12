Sfenks kedisi özellikleri (Sfenks kedisi nedir? Tüysüz kedi türleri)

Kökeni Kanada olan Sfenks kedisi dünya üzerindeki birkaç tüysüz kedi cinsinden biridir. Sert bir görünüşe sahip olmasına rağmen aşırı derecede uysal, sahibine bağlı ve sevecen bir kedidir. Tüyleri olmadığı için soğuğa karşı oldukça dayanıksızdır. Bulunduğu ortamın sürekli sıcak olması gerekir. Ortalama ömürleri 8 ila 14 yıl arasında değişebilir. Sfenks kedileri doğal yollarla kendiliğinden ortaya çıkmış bir mutasyondur. 1903 yılında yayınlanan The book of the Cat adlı kitapta tüysüz Meksikalı bir çift kediden bahsedilmektedir. Tüysüz kedilere daha sonra 1950’li yıllarda Paris’te rastlanılmıştır. Bir siyam kedisinin yavrusu olarak dünyaya gelen bu tüysüz kedilerin çocuklarında bu tüysüzlük durumu tekrarlanmamıştı. Diğer tüysüz kedi örneklerine Fas, Avustralya, Kuzey Carolina ve Kanada'nın Toronto şehrinde rastlanıldı. Bu Toronto'da ortaya çıkan tüysüz kedilerin çiftleşmesi sonucu tüysüz yavrular doğunca şimdiki Sfenks kedileri ortaya çıktı.

Sfenks kedilerinin bakımı

Tüyleri yok denecek kadar az olan Sfenks kedilerine de diğer kedilerde olduğu gibi düzenli bakım yapılması gerekmektedir. Sfenks kedilerinin ciltlerinde oluşan yağlanmanın önlenmesi için düzenli olarak banyo yaptırılması gerekir.

Ciltleri direkt olarak güneş ışığından korunmalıdır. Kış soğuklarına karşı oldukça dayanıksız olduklarından, kışın bulundukları ortamın sıcak tutulması veya kıyafetlerle Sfenks kedisinin sıcak tutulması gerekir. Sfenks kedilerinin günlük diş bakımları oldukça önemlidir. Yavruyken dişlerinin fırçalanmasına alıştırmanız gerekir. Günlük bakımı reddediyorsa en azından haftada bir kere temizlemeye önem gösterin. Tırnaklarını birkaç haftada bir kesmeyi ihmal etmeyin.

Eğer göz çevresinde akıntı ya da çapak gözlemlerseniz yumuşak ve nemli bir bez yardımıyla yavaşça temizleyin. Olası bir enfeksiyonu taşımamak için sağ ve sol gözleri için farklı bez kullanmanız çok önemli. Kedinizin kulaklarını da ihmal etmemeniz gerekir. Eğer kulaklarının içi kirli gözüküyorsa bir tutam pamuk yardımıyla ya da yarım ölçü elma sirkesiyle karıştırılmış ılık suyla ıslattığınız yumuşak bir bez yardımıyla dikkatli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Kulak çubuğu kullanmamaya özen gösterin.

Sfenks kedisinin karakteri

Sfenks kedileri uysal ve eğitimi kolay bir kedi türüdür. Oldukça enerjiklerdir. Sfenkslerin sahip oldukları mükemmel dengeleri onların kapı ve rafların üzerinde rahatça yürümelerini sağlamaktadır. Tırmanma konusunda çok iyilerdir. Oyun oynamayı çok severler ve ev içerisinde sizinle vakit geçirmekten hoşlanırlar. Dışa dönük kedilerdir. Sahiplerine oldukça bağlıdırlar ve her şeyini sahibiyle paylaşmak isterler. Bu nedenle iş hayatı yoğun kişiler için uygun bir kedi türü değildir.

Sfenks kedisinin fiziksel özellikleri

Sfenks kedilerinin en büyük özelliği tüylerinin olmaması. Bazı Sfenks kedilerinde kaş ve bıyığa rastlanabiliyor. Gözleri, üst köşeleri hafifçe eğimli ve geniştir. Sfenkslerin gözleri her renkte olabilir ama mavi renk en yaygın olanıdır. Kulakları geniş ve öne bakar şekilde duruşu sayesinde Sfenkslere karakteristik bir özellik katıyor. Sfenks kedilerinin bir diğer fiziksel özelliği de sahip oldukları kırışıklıklardır. Omuzlarında, kulaklarının arasında ve ağızlarının kenarlarında derin kırışıklıklara sahip olabilirler. Sfenks kedilerinin göbekleri şiş görünümlü olur. Ortalama ağırlığı 3 ile 5 kilo arasında değişiklik göstermektedir. Farklı renk ve desenlerde olabileceği gibi büyüklüğü de değişiklik gösterebilmektedir.

Sfenks kedilerinde görülen hastalıklar

Kedinizin sağlık durumunun korunması için her daim bakım uygulamalarını yapmanız önerilmektedir. Bağışıklık sisteminin korunması, bakteri ve parazitlere karşı dirençli kalması için rutin aşı uygulamalarını unutmayınız.

Hipertrofik kardiyomiyopati (hypertrophic cardiomyopathy), bir kalp rahatsızlığıdır. Kalp kaslarının kalınlaşması da denilebilir.

Ürtikerya pigmentozası ( Urticaria pigmentosa ), vücutta kabuklu yaralara neden olan bir cilt hastalığıdır.

Eğer bir Sphynx kedisi sahiplenmeye karar verdiyseniz her daim aşı, beslenme ve bakım uygulamalarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Kedinizin mutlu, sağlıklı ve huzurlu olması için her daim ilgi ve sevgi ile büyütmeniz her şeyden önemlidir.

posta.com.tr